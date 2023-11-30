Bodrum'da 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 23 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Kasım saat 01.55 ve 05.00'da Bodrum açıklarında lastik botla içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 05.50'de Bodrum açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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