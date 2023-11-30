Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 23 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmen de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 23 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmen de yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Kasım saat 01.55 ve 05.00'da Bodrum açıklarında lastik botla içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 kaçak göçmen kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 05.50'de Bodrum açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Yeni bir 'mükemmel güneş sistemi' keşfedildi
        Yeni bir 'mükemmel güneş sistemi' keşfedildi
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu
        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu
        Bodrum'da kuvvetli rüzgar; balıkçı tekneleri hasar gördü, yelkenli karaya o...
        Bodrum'da kuvvetli rüzgar; balıkçı tekneleri hasar gördü, yelkenli karaya o...
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)
        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri beli...
        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri beli...