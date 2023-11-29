Mehmet Ayan yazdı... "1 puana şükür"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez iki farklı yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki performansını kaleme aldı.
Olumsuz tarafları olumlu taraflarından çok daha fazla olan bir Galatasaray vardı sahada. 3-3'lük skor sadece bir 1993 nostaljisi sembolü... Yoksa maçın hakkının 3-3 olduğunu söylemek, 1 puanı hak ettik duygusuna kapılmak, sahada oynanan futbola ve varsa adaletine haksızlık olur. Bu bir puan bildiğin BONUS...
İkisi duran toptan üç gol bulduk. Oyun olarak 29 ve 62'deki HAKİM golleri sonrası bir üç beş dakika var olabildin. 71'de Kerem'in olağanüstü golü sonrasında geçen 22 dakika bildiğin kabus... İlk yarıda da ikinci yarıda da bolca pozisyon verdik. Goller dışında gole en yaklaştığımız anın, en heyecanlandığımız anın 84'te Zaha ile olması başka bir olumsuz ayrıntı.
60.dakikadaki oyuncu değişikliği ile oyuna gelen hareketi 62'deki golle süslerken KEREM oyunda ben buradayım dedirttiği bir 10 dakika izletti bize. Attığı gol muhteşemdi. Muhteşemdi de takım olarak Kerem'in o duygusuna ortak olabilen oyuncu sayısı kısıtlıydı.
Maçın pek anımsamak istemediğimiz ilk yarısında neredeyse hiçbir oyuncu gereğini yapamazken ZAHA ve HAKİM'in kısmen ayakta kaldığını görebildik. 37'lik MERTENS ve bu seviyeye hazır olmadığı görülen NDOMBELE'nin arkasındaki TORRERIA'da artık düşme emareleri görülüyor. Çok doğaldır; o kadar üst seviye maç ve yüksek tempo oyun.
Farkındaysanız istediğimiz hiçbir şeyi yapamadığımız ilk yarıyı görmezden geliyorum. Çok kötüydük. 1-2'lik skor dahi ikinci yarıda ümitvar olmamıza yetmedi. Devre arasında kimse maç döner diyemiyordu. 1-3 sonrasında ise gardlar düşmüştü. 5 olur diyen mi ararsın, grupta sonuncu oluruz diyen mi... İşte oralarda HAKİM'in ikinci golü ve Kerem ile hareketlenen bir 10 dakika maça derman olmadı. 22 dakika yüreğimiz ağızda maç izledik.
90'da MUSLERA bir mucizeye imza attı. Rakip birçok pozisyonda beceriksizdi. Savunmamız DAVINSON'suz yokları oynadı. Okan hocanın Nelsson ve Demirbay hamleleri 1 puanı korumak için olumluydu. Bu arada bu sezonun yıldızlarından Boey de kariyer maçını oynadı Ali Sami Yen'de.
Savunmada çok açık verdik, adamlar son vuruşları beceremediler. Az pozisyon bulduk, daha çoklarını bulabilecek açıklar yakaladık; basiretimiz ve çabukluğumuz kimi zaman yetmedi. Bu şartlara rağmen 3 puan gelebilirdi; bu şartlarda 1 puana duacıyız.
12 Aralık'ta Kopenhag'da finallerin finali var. İlk 4 maçta 'Avrupa Geni'yle oynayan G.Saray, bu maçın 95 dakikasında en fazla 15 dakika bunu sahaya serd etti. Avrupa'ya devam yolunda alınmış bir puan iyi görünüyor. En azından oynanan futboldan...