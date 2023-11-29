Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı... "1 puana şükür" - Futbol Haberleri

Mehmet Ayan yazdı... "1 puana şükür" Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez iki farklı yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki performansını kaleme aldı. Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 23:23 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:23 facebook

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Olumsuz tarafları olumlu taraflarından çok daha fazla olan bir Galatasaray vardı sahada. 3-3'lük skor sadece bir 1993 nostaljisi sembolü... Yoksa maçın hakkının 3-3 olduğunu söylemek, 1 puanı hak ettik duygusuna kapılmak, sahada oynanan futbola ve varsa adaletine haksızlık olur. Bu bir puan bildiğin BONUS...

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İkisi duran toptan üç gol bulduk. Oyun olarak 29 ve 62'deki HAKİM golleri sonrası bir üç beş dakika var olabildin. 71'de Kerem'in olağanüstü golü sonrasında geçen 22 dakika bildiğin kabus... İlk yarıda da ikinci yarıda da bolca pozisyon verdik. Goller dışında gole en yaklaştığımız anın, en heyecanlandığımız anın 84'te Zaha ile olması başka bir olumsuz ayrıntı.