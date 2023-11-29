Çağatay Çelik yazdı: Onana bitti demeden bitmedi

Maç öncesinde söylenebilecek şey perşembenin gelişi çarşambadan belli idi. Erik ten Hag orta saha merkezine iki kavgacı atarken Okan Buruk ise fizik kaliteden vazgeçip teknik kaliteye yöneldi. Süper Lig’de belli bir fiziksel form yeterken Şampiyonlar Ligi için oluşan soru işaretleri sahada vücut buldu. Okan Buruk, Mertens, Ndombele ve Angelino ile rakibin ekmeğine adeta yağ sürdü! McTominay, Ndombele’nin ritim yakalayamamasını epey kullanırken orta sahanın hızlı geçildiğini gördük.

Manchester United grupta istediği noktada olmasa da elit oyunculara sahip. Topla ceza sahası civarında yüzleri kaleye dönük buluştuğunda cezayı kesebilecek çok sayıda oyuncuları var. 1-2 saniyelik fırsatı bulduklarında faturası ağır olabiliyor, nitekim öyle oldu. Davinson Sanchez’in yokluğunda Davinson’lu baskı oyununu oynamayı istemek riskti, bu riski Ten Hag ve öğrencileri iyi değerlendirdi. REKLAM

İlk 30 dakikada 3 dakikalık atak devamlılığı sağlamakta zorlanan Galatasaray buna rağmen kolay pozisyona girdi, Onana’nın hatasıyla maça ortak oldu. Okan hoca için en sık yapılan eleştiri, oyuncu değişikliklerini geç yapması oluyor. Bazen katılıp bazen katılmasam da Okan Buruk, A planına çok güveniyor. İlk yarının aksayanları Mertens, Ndombele ve Angelino ikinci yarıya başlayınca Abdülkerim’in alam boşaltmasına savunmanın diğer üçlüsü ayak uyduramayınca yine bir kolay gol ile fark ikiye çıktı.

Galatasaray reaksiyon göstermekte zorlanırken Onana’dan gelen diğer ikram maçı iki takım adına da yeniden başlattı. Son zamanlarda bitiricilik konusunda epey eleştirilen Kerem Aktürkoğlu kariyerinde defalarca yaptığı gibi düştüğünde ayağa kalkmayı başardı. Harika bir gol kaydeden milli futbolcu belki de Onana’yla birlikte Galatasaray’ı Avrupa’nın içinde tuttu.