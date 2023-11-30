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        Sobadan zehirlenen ailenin 4 üyesi hastaneye kaldırıldı

         MUĞLA'nınMilasilçesinde, Ekrem Çandır (50), eşi Hatice Çandır (40), çocukları Yağmur Çandır (10) ve Mehmet Ali Çandır (12) kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:40
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        Sobadan zehirlenen ailenin 4 üyesi hastaneye kaldırıldı
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         MUĞLA'nınMilasilçesinde, Ekrem Çandır (50), eşi Hatice Çandır (40), çocukları Yağmur Çandır (10) ve Mehmet Ali Çandır (12) kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi

        Bodrum'da bir otelde çalışan Hatice - Ekrem Çandır çiftinin. Bu sabah işe gelmemesi, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine, şüphelenen çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve girildiğinde Ekrem Çandır, eşi Hatice Çandır ve çocukları Yağmur Çandır ve Mehmet Ali Çandır, baygın bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılan Çandır Ailesi'nin 4 ferdi, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gece söndürmeden yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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