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        İftiraya uğrayan doktor, görevine iade edildi

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde muayene sırasında Esra Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan, ardından iftiraya uğradığı gerekçesiyle tahliye edilen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman (31), görevine iade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:45
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        İftiraya uğrayan doktor, görevine iade edildi
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde muayene sırasında Esra Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan, ardından iftiraya uğradığı gerekçesiyle tahliye edilen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman (31), görevine iade edildi.

        Menteşe'de yaşayan Esra Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk Salman'ın kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk Salman'ın avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Salman'ın tahliyesine karar verdi.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede, Esra'nın Ufuk Salman'ı kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu anlattı.

        Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamında açığa alınan Dr. Ufuk Salman, tekrar görevine iade edildi.

        Salman, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, durumunun talihsiz ve trajik olduğunu belirtip, "Ailem ve dostlarım hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sonuç olarak işime geri dönmüş oldum. Valilik, savcılık ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce bu durum netleşti. Karşı tarafın iddiaları tamamen asılsızdı. En başından beri görevimin başına dönmek istiyordum. Bu sürecin sonunda hesaplaşma olacağını söylemiştim. Hesaplaşma karşı tarafla ilgili. Meslektaş demeye utandığım, yüzüme bile bakamayacak olan kişiyle ilgili olarak da hukuki süreci başlattım. En başından beri gönlüm ferah, anlım aktı. Süreç, bu durumu bize yaşatanlar ceza alıncaya kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

        Dr. Salman´ın, Esra Ç.´ye 'git şikayetçi ol' diyen meslektaşı Hülya K. hakkında şikayette bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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