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        Muğla'daki Sevim Çet cinayeti davasında "iyi hal" tepkisi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısı Sevim Çet'i öldürüp cesedini ormanlık alana bırakan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:06
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        Muğla'daki Sevim Çet cinayeti davasında "iyi hal" tepkisi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısı Sevim Çet'i öldürüp cesedini ormanlık alana bırakan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada dinlenen tanık Onur A, maktul Sevim Çet'in kendisine eşiyle ayrılacağını anlattığını ve maktulle birkaç kez cinsel birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

        Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        Duruşmanın ardından, Sevim Çet'in ailesi ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

        Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, gazetecilere, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini, sanığı ilk kez takım elbise ve kravatlı gördüğünü söyledi.

        Ailenin avukatı Hayal Özenç ise duruşmada sanığın, iyi hal indirimi almak için takım elbise ve kravatını ihmal etmediğini belirtti.

        Kadınları katleden erkeklerin iyi hal indirimi almaması gerektiğini ifade eden Özenç, şöyle konuştu:

        "Sanık Özgür Çet'in Sevim Çet'i katlettiği çok açık ortada. Bütün deliller ve dosya bunu gösteriyor. Ağır tahrik altında Sevim'i öldürdüğü iddiasındalar ve savunmada bunu dile getirecekler. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Nereden biliyorsunuz derseniz, Sevim'in sözde namusu ile ilgili şeyleri tartışmaya çalışıyorlar. Biz kadınların katledildiği davaların duruşmalarında bu durumlara izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz."

        - Olay

        Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim'de bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

        Özgür Çet, ifadesinde cinayeti anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonetle ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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