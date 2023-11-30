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        Muğla'da kaybolan kişi öldürülmüş halde bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:06
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        Muğla'da kaybolan kişi öldürülmüş halde bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

        Kargı mevkisinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Halil Çevik'ten dün haber alınamaması üzerine bölgede polis ve arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, ormanlık alanda Çevik'in cansız bedenini buldu.

        Halil Çevik'in ellerinden iple bağlandığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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