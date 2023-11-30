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        Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, önceki gün 3 caddede görülen kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:50
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        Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpüğün nedeni belli oldu
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, önceki gün 3 caddede görülen kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde 28 Kasım saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı. Nereden ve nasıl geldiği belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve vatandaşlara hem zor anlar yaşattı hem de merak uyandırdı. Belediye ekiplerince yoldaki köpük temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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