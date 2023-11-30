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        Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:48
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        Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı.

        Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede inşaatı devam eden konut ve işyeri alanının sit alanı sınırları içerisinde bulunup bulunmadığı yönünde hazırlanan rapora olur kararı verilmesi için bir iş insanından 300 bin lira istendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Anıtlar Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görevli M.T'nin iş insanına Menteşe ilçesi Akyol Caddesi üzerinde bekleyeceğini ve önceki konuşmalara istinaden 80 bin lirayı alacağını bildirmesi üzerine operasyon başlatıldı.

        Şüpheli M.T, 80 bin lirayı alırken suç üstü yakalandı, aynı kurumda görev yapan M.Ö. de gözaltına alındı.

        Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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