Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İ.T. idaresindeki 07 SR 605 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Marmaris-Datça kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Uzun'a (43) çarptı.

Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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