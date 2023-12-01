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        Muğla'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:42
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        Muğla'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Dokuzçam Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 25 ayrı "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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