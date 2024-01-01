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        Muğla'da yeni yıl ses ve ışık gösterileriyle kutlandı

        Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:18
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        Muğla'da yeni yıl ses ve ışık gösterileriyle kutlandı
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        Muğla ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.

        Meydanlarda toplananlar, 2024'ü çeşitli etkinliklerle karşıladı.

        Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

        Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

        Burada vatandaşların yeni yıl sevincine Muğla Valisi İdris Akbıyık da ortak oldu.

        Akbıyık, vatandaşların yeni yılını kutlayarak herkesin iyi bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

        Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı da çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

        Polis ekipleri, meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yeni yıl girilen ilk dakikalarda bazı işletmeler tarafından havai fişek gösterisi yapıldı.

        Muğla'nın diğer turistik ilçelerinde de yeni yılın ilk dakikaları vatandaşlar ve bölgeye gelen turistler tarafından coşkuyla kutlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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