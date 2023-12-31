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        Bodrum açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:37 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:49
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        Bodrum açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27, motor arızası yaptığı belirlenen diğer lastik botta da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Öte yandan, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir lastik bot içerisinde tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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