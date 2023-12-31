Datça açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 57 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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