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        Datça açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:01
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        Datça açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 57 göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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