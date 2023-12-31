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        Muğla'da sokaklardaki yılbaşı süslemeleri ilgi gördü

        Muğla ve turistik ilçelerinde, yılbaşı ışıklandırmaları vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:51
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        Muğla'da sokaklardaki yılbaşı süslemeleri ilgi gördü
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        Muğla ve turistik ilçelerinde, yılbaşı ışıklandırmaları vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 öncesi ilçelerin meydanlarını yılbaşı temalı süslemeleriyle ışıklandırdı.

        Menteşe ilçesinde Kent Meydanı, İnsan Hakları Parkı ve Arasta bölgesi yılbaşı süsleri ile donatarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yılbaşı nedeniyle yapılan süslemelerin vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandığını söyledi.

        Gümüş, Kent Meydanındaki 9 metrelik dev yılbaşı ağacı başta olmak üzere, ışıklı ve farklı dekorlara sahip yılbaşı süslerin halkın beğenisi kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız kentimize güzellik katan rengarenk süslerimiz eşliğinde fotoğraf çektiriyor, çocuklarımız oyunlar oynuyorlar. Ayrıca yılbaşı gecesinde kentimizde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz de görevlerinin başında olacak." dedi.

        Gümüş, çağrı merkezinin de bu süreçte 24 saat hizmet vermeye devam edeceğini, amaçlarının yeni yılı umutla, coşkuyla karşılamak olduğunu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan süslemelere de vatandaşlar ilgi göstererek yeni yıl öncesi fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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