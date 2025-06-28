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        Haberler Müzik Murat Dalkılıç: Bu bir rekordur - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Bu bir rekordur

        Murat Dalkılıç, 12 şarkısına 12 saat içinde klip çekerek dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında bu tempoyu 'rekor' olarak nitelendiren Dalkılıç, "Herkesin özverisiyle imkânsız gibi görüneni başardık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:14
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        "Bu bir rekordur"
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        Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, tam 12 şarkısına sadece 12 saat içinde klip çektiklerini açıklayarak bu süreci 'rekor' olarak nitelendirdi.

        Şarkıcı paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Bu arada dün tam 12 şarkıya klip çektik. Hem de 12 saatte! Bu bir rekordur... Her şey o kadar güzel planlandı ki, emeği geçen herkese nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Herkes benim kamera karşısına geçmekten pek hoşlanmadığımı bilir. Ama bu kez 13 güzel şarkı yaptık ve ekip arkadaşlarım, "Buradan klip çekmeyeceğin şarkıları nasıl ayırt edeceksin? Hepsine klip çekelim." dediler. Ben de "1 günde çekersek olur." dedim. (Bazen kafam çalışmayabiliyor.) Bir beş saniye herkesin kafası durdu… Sonra; "Aslında planlarız." dediler ve gerçekten bunu yapabileceklerine inandılar.

        Dün hayatımda gördüğüm en özverili insanlarla dolu bir gündü. Herkesin bana ne kadar güvendiğini ve benim de ne kadar güvenebileceğim insanlarla çevrili olduğumu bir kez daha anladım. "Adı Yok" klibini hemen paketlememiz gerekiyordu çünkü ertesi gün şarkı çıkacaktı. Klip çekimi tam 13 dakika sürdü ve final hali 6 saat sonra elimizdeydi. Pes dedim! Bizim yapamayacağımız şey yok çok şükür!"

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        #Murat Dalkılıç
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