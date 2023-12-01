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        Muş'ta bir evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

        Muş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:47
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        Muş'ta bir evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
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        Muş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kültür Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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