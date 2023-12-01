Muş'ta bir evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Muş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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