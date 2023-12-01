Malazgirt'te öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Kaymakamlık tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, tiyatroyla buluşturuldu.

Öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu ekibinin sahnelediği "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyunu izledi.

Tiyatro sanatçıları, oyunun ardından bir araya geldikleri öğrencilere fotoğraf çektirdi.

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