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        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta incelemelerde bulundu

        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:16
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        Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta incelemelerde bulundu
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        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, ardından Hanımeli Kafe'yi ve Bulanık Gençlik Merkezine geçti.

        Öğrencilerle tenis oynayan, sohbet eden Çakır, daha sonra ilçeye bağlı Uzgörür beldesini ziyaret etti.

        Uzgörür Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, Vali Çakır'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Çakır, "Vatandaşlarımızı şefkatle kucaklayacağız. Burada biz efendi değil, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Bulanıklı kardeşlerimiz bu kararlığımızdan emin olsunlar." dedi.

        Çakır, Yoncalı ve Elmakaya beldelerini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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