Bulanık'ta Filistinliler yararına yardım program düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Filistinliler yararına "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında yardım programı düzenlendi.





Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda toplanan yardımlar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e gönderilecek.





Yardım kampanyasına öğrenciler, iş insanları ve vatandaşlar destek verdi.







Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.





Gazze'nin çığlığının uluslararası çıkarların gölgesinde kaldığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:





"Filistin toprakları uzun yıllardır mazlumun sesi, adaletin imtihanı olmuştur. Gazze'ye bakmak sadece bir coğrafyaya değil, vicdanımıza ayna tutmaktır. Bugün orada yaşananlar bir savaşın ötesinde, insanlık trajedisidir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bombaların hedefi olmaktadır."



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Uyarlar, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.



