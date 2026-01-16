Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Bulanık'ta Filistinliler yararına yardım program düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Filistinliler yararına "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında yardım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta Filistinliler yararına yardım program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde Filistinliler yararına "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında yardım programı düzenlendi.


        Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda toplanan yardımlar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e gönderilecek.


        Yardım kampanyasına öğrenciler, iş insanları ve vatandaşlar destek verdi.



        Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.


        Gazze'nin çığlığının uluslararası çıkarların gölgesinde kaldığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:


        "Filistin toprakları uzun yıllardır mazlumun sesi, adaletin imtihanı olmuştur. Gazze'ye bakmak sadece bir coğrafyaya değil, vicdanımıza ayna tutmaktır. Bugün orada yaşananlar bir savaşın ötesinde, insanlık trajedisidir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bombaların hedefi olmaktadır."

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Uyarlar, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
        Bulanık'ta karne töreni düzenlendi
        Bulanık'ta karne töreni düzenlendi
        Bulanık'ta 17 bin öğrenci karne aldı
        Bulanık'ta 17 bin öğrenci karne aldı
        Hasköy'de çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
        Hasköy'de çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
        Muş Valisi Çakır'dan "yarıyıl tatili" mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan "yarıyıl tatili" mesajı
        Malazgirt'te karne töreni düzenlendi
        Malazgirt'te karne töreni düzenlendi