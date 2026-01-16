Habertürk
Habertürk
        Malazgirt'te firari hükümlü yakalandı

        Malazgirt'te firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:49 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:49
        Malazgirt'te firari hükümlü yakalandı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, yapılan kontrolü sırasında G.T'nin "tefecilik yapmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


        Gözaltıan alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

