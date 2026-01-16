Malazgirt'te firari hükümlü yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, yapılan kontrolü sırasında G.T'nin "tefecilik yapmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltıan alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

