        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta kayakseverler hafta sonu kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

        Muş'ta hafta sonu ve yarıyıl tatilini 2 bin 300 rakımlı Güzeldağ Kayak Merkezi'nde geçirenler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:50
        Muş'ta kayakseverler hafta sonu kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu
        Kente 8 kilometre mesafedeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kayak merkezine gelenler, kayak takımları ve kızaklarla kaydı. Bazı aileler de çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

        Güzeldağ Kayak Merkezi işletmecisi Ferhat Olcay, AA muhabirine, hafta sonu ve yarıyıl tatilinde kayak merkezinde yoğunluğun yaşandığını söyledi.

        Kayak merkezini bu yıl erken açtıklarını ifade eden Olcay, şunları kaydetti:

        "Kar yağışı bu sene erken yağdı. Kar kalınlığı 80 santimetreyi buluyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar buraya akın etti. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Tesisimizde herhangi bir ulaşım problemi yok. Merkezden 8 kilometre mesafede ve üniversitenin yanındayız. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz."

        Ailesiyle hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiren Ramazan Konuk ise "Muş'a bu yıl yoğun kar yağdı. Biz de güzel havanın tadını çıkarmak için buraya geldik ve kayak keyfini çıkarıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Meryem Özdemir de "Karne hediyesi olarak babam kayak merkezine getirdi. Burada hem eğleniyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

