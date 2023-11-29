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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın köy ziyaretleri sürüyor

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:42
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın köy ziyaretleri sürüyor
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Bayram, Süphan Dağı eteğindeki Tatargazi, Akören, Boyundere, Kulçak, Molladerman, Oda, Karaali köylerini ziyaret etti.

        Okulları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Bayram, ardından vatandaşların dile getirdiği sorunları ve taleplerini not aldı.

        Hava koşulları elverdiği sürece köyleri ziyaret etmeye devam edeceğini belirten Bayram, "Bu ziyaretlerimizin tek amacı, vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemektir. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemize bağlı 7 köyümüze yaptık. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın dilek ve temennilerini yerinde dinledik." diye konuştu.

        Bayram'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdür Vekili Emin Yeşilbudak, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

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