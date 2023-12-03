Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, engeli bireylerin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak için devlet ve toplumlara önemli sorumlulukların düştüğünü belirtti.

Engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın haklarını gözeterek sorunlarını çözmek görevimizdir. Türkiye, engellilerin sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi noktasında örnek gösterilecek bir konumda. Vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlandı. Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 20 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu hassasiyetle hizmet etmeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırma gayretindeyiz."