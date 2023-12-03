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        Malazgirt'te sis etkili oldu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:22
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        Malazgirt'te sis etkili oldu
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü.

        Soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

        Sisin etkili olduğu ilçede, Malazgirt-Bulanık, Malazgirt-Patnos ve Malazgirt-Ahlat kara yollarında görüş mesafesi düştü.

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