Malazgirt'te sis etkili oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü.

Soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

Sisin etkili olduğu ilçede, Malazgirt-Bulanık, Malazgirt-Patnos ve Malazgirt-Ahlat kara yollarında görüş mesafesi düştü.

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