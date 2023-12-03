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        Muş Valisi Avni Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:18
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        Muş Valisi Avni Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birinin, o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı imkanlar olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin, inancına, diline, etnik yapısına ve engeline bakmaksızın tüm vatandaşların gelişmiş toplumlar seviyesinde sosyal hizmete ve güvenceye sahip olmalarını sağlama noktasında hızla ilerlediğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyal bağlarımızın en sağlam zincirini oluşturan tüm vatandaşlarımıza gelecekte de çalışkan, üretken, sağlıklı, huzurlu ortamlarda başarılarla dolu bir yaşam diliyorum."

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