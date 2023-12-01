Muş kaçak balık avlayan baba ve oğlu yakalandı Muş'un Hasköy ilçesinde kaçak balık avlayan baba ve oğlu ekiplerce yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Muş'un Hasköy ilçesinde kaçak balık avlayan baba ve oğlu ekiplerce yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Karasu Nehri'nde denetim yaptığı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin de denetimlere katıldığına yer verilen açıklamada, H.B. ve oğlu E.B'nin germe ağlarla balık tuttukları sırada yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, baba ve oğluna 5 bin 628'er lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.