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        Muş kaçak balık avlayan baba ve oğlu yakalandı

        Muş'un Hasköy ilçesinde kaçak balık avlayan baba ve oğlu ekiplerce yapılan denetimler sırasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:56
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        Muş kaçak balık avlayan baba ve oğlu yakalandı
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        Muş'un Hasköy ilçesinde kaçak balık avlayan baba ve oğlu ekiplerce yapılan denetimler sırasında yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Karasu Nehri'nde denetim yaptığı bildirildi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin de denetimlere katıldığına yer verilen açıklamada, H.B. ve oğlu E.B'nin germe ağlarla balık tuttukları sırada yakalandığı aktarıldı.

        Açıklamada, baba ve oğluna 5 bin 628'er lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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