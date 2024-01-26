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        Muş'ta yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı

        Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:06
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        Muş'ta yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı
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        Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Muş-Ağrı kara yolunda denetim yaptı.

        Sürücülerin belgelerini, kış lastiği ve emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, kural ihlali yapan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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