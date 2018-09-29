Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın başı attığı bir tweet nedeniyle dertte. Ağustos ayında attığı tweet'le şirket hisselerini toplayacağını ve hisse sahiplerine hisse başı 420 dolar ödeme yapılacağını duyuran Musk'a borsa dolandırıcılığı davası açıldı.



Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynağı bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığını ve yanlış yönlendirici" olduğunu savundu.



KOLTUĞU DA TEHLİKEDE

Musk, borsa açıklamasından haftalar sonra, yatırımcıların tavsiyeleri ile bu plandan vazgeçtiğini duyurmuştu. Borsa Komisyonu, açıklama ile borsaya ve yatırımcılara zarar verildiğini söyleyerek, oluşan "ciddi karmaşıklık" nedeniyle finansal bir ceza da talep ediyor.

Dava ile 47 yaşındaki Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanması talep ediliyor. Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda.

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