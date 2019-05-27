Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'la birlikte ana sponsorları Nef'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur'un daveti üzerine katıldığı iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Timur'la birlikte pasta kesen Başkan Cengiz, "İlk futbolcunun transferini bu pastayla alıyoruz, Allah utandırmasın" esprisini yaptı. Cengiz ayrıca sözleşmesi biten Sinan Gümüş'ün sözleşmesiyle ilgili de konuştu.

İftar yemeğine Mustafa Cengiz'in yanı sıra, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.



Mustafa Cengiz, desteğinden dolayı Nef'e teşekkür ederek, "Rakiplerimize saygı içinde, Galatasaray'ın hedefi her zaman en tepedir ve şampiyonluklardır. Hem bizim hem de gelecek yönetimler için bu mücadele inşallah sonsuza kadar sürecektir." dedi.



Mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemelerinden dolayı seçim kararı alıp almayacaklarına yönelik soru üzerine Cengiz, "Şu anda gelişmeleri bekliyoruz. Galatasaray'ın küllerinden doğan zümrüdüanka kuşu gibi maddi ve sportif anlamda tacını tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Bu bağlamda kendi kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Bazen çok ağırımıza giden olaylar oldu. Bizim ilk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet etmek. Sadece buna bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına ve hayrına olduğuna inandığımız her aksiyonu alırız." ifadelerini kullandı.

SİNAN'LA AYRILIĞIN SİNYALİNİ VERDİ



Şampiyonluk kutlamasına katılmayan Senegalli futbolcuları Mbaye Diagne'nin aldığı izinle ülkesine gittiğini belirten Cengiz, "Diagne çok önceden aldı iznini. Çok özel işleri vardı. Memleketine gitmek durumundaydı. Hocamız izin verdi, herhangi bir sorun yok. Sinan da aynı şekilde. Sivasspor maçından önce izin alıp gittiler. Bu konuda bir sıkıntı yok" dedi.

Sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'le ilgili konuşmayı sürdüren Cengiz, "Sinan da sanırım başka bir kulüple sözleşme imzalayacak" diye konuştu ve taraftarın tepkisini çeken yıldız futbolcuyla ayrılığın sinyalini de verdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 27, 2019