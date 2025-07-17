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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı! - Futbol Haberleri

        Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen, takımı Napoli tarafından yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna davet edilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:21
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        Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı!
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        İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor." denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

        Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

        "Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."

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