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        Haberler Dünya NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak | Dış Haberler

        NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak

        NASA, "Güneş'e dokunmak" için geliştirilen Parker keşif aracının Güneş'e en yakın konumuna ulaşacağını bildirdi. Parker, 24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,1 milyon kilometre uzağından geçerek rekor yakınlığa ulaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:20
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        NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
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        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından "Güneş'e dokunmak" için geliştirilen "Parker Solar Probe" aracının, Güneş'e en yakın konumuna ulaşacağı bildirildi.

        NASA'nın internet sitesine göre, Parker keşif aracı, 2018'deki fırlatılışından bu yana Güneş'e giderek daha yakın bir yörüngede dolaşıyor.

        Planlanan son Venüs uçuşunu 6 Kasım'da gerçekleştirerek Güneş'e en yakın konuma gelmeye daha hazır hale gelen Parker, 24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,1 milyon kilometre uzağından geçerek rekor yakınlığa ulaşacak.

        Güneş'e en yakın konumda bulunduğu sırada sinyal iletimindeki kısıtlamalar nedeniyle Dünya ile teması kesilecek ve 27 Aralık'a kadar sinyal gönderemeyecek olan Parker, Ocak 2025 sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir yörüngeye konumlanacak ve Güneş'e en yakın geçişinde elde ettiği bilimsel verileri göndermeye başlayacak.

        Dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye yükselmesi beklenen Parker keşif aracı ayrıca Güneş'in yakınından geçerken kendi hız rekorunu da kıracak.

        Parker, 27 Eylül 2023'te Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 bin kilometreyi aşan hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne ünvanını elde etmişti.

        Güneş rüzgarlarının kaynağı, manyetik alanı ve plazma dinamikleri hakkında bilgi toplaması hedeflenen Parker, Ağustos 2018'de fırlatılmıştı.

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