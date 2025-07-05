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        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı

        Konya'da düzenlenen 66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir ilçesinde etkinliklerle başladı. Temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Altan Erkekli, dünya ülkelerine dostluk, sevgi ve kardeşlik çağrısında bulundu. Nasreddin Hoca'nın yanı sıra dünya mizah kahramanları olan Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse, kendi dillerinde "Ya tutarsa" diyerek göle maya çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:41
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        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir ilçesinde etkinliklerle başladı.

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        Nasreddin Hoca Türbesi önünde düzenlenen "Nasreddin Hoca'yı Şenliğe Çağrı" töreni kapsamında tellallar, sokak ve caddelerde davul çalarak, halkı şenliğe davet etti.

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        Temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran sanatçı Altan Erkekli türbeden çıkarak, dünya ülkelerine dostluk, sevgi ve kardeşlik çağrısında bulundu.

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        Akşehir Çayı üzerinde Nasreddin Hoca'nın yanı sıra dünya mizah kahramanları olan Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse, kendi dillerinde "Ya tutarsa" diyerek göle maya çaldı.

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        Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Polonya, Yunanistan, Kazakistan, Almanya, Slovakya ve Bulgaristan halk oyunları ekipleri de geleneksel kıyafetleri ve bandolarıyla, Nasreddin Hoca Mizah Yolu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

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        Tarihi Kilise'de fotoğraf sergisinin açılışının da yapıldığı etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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        Şenliğe, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı.

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        15 Temmuz'a kadar devam edecek şenlikte, tiyatro, atölye çalışmaları, resim çalıştayı, yerli ve yabancı halk dans gösterileri, söyleşi ve fotoğraf sergisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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        #konya haberleri
        #uluslararası akşehir nasreddin hocaşenlikleri
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