"Ne yaparsam yapayım göbeğim gitmiyor" diyorsanız bu yazı düz bir karınla geçirmenizi sağlayacak 10 egzersize şans verin!

Göbek bölgesindeki yağlar, vücudun diğer bölgelerine göre daha inatçıdır çünkü hormonal, genetik ve yaşam tarzına bağlı birçok etken bu bölgede yağ birikimine neden olur. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve yüksek stres düzeyi, karın bölgesindeki yağlanmayı artırır. Ancak düzenli egzersiz, bu tablonun değişmesini sağlar.

Evde tek başınıza veya herhangi bir hassasiyetiniz varsa uzman bir doktora danışmadan denemeyin.