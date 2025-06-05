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        Haberler Bilgi Yaşam "Ne yaparsam yapayım göbeğim gitmiyor" diyorsanız bu yazı düz bir karınla geçirmenizi sağlayacak 10 egzersize şans verin!

        "Ne yaparsam yapayım göbeğim gitmiyor" diyorsanız bu yazı düz bir karınla geçirmenizi sağlayacak 10 egzersize şans verin!

        Her sabah aynaya baktığınızda göbek bölgenizdeki çıkıntılar canınızı mı sıkıyor? Ne kadar uğraşsanız da düz bir karın hayaliniz hâline mi geldi? Artık pes etmeyin. Sizin için, düzenli olarak uygulandığında etkisini kısa sürede gösteren 10 göbek eritme egzersizini derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 07:30
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        1

        Göbek bölgesindeki yağlar, vücudun diğer bölgelerine göre daha inatçıdır çünkü hormonal, genetik ve yaşam tarzına bağlı birçok etken bu bölgede yağ birikimine neden olur. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve yüksek stres düzeyi, karın bölgesindeki yağlanmayı artırır. Ancak düzenli egzersiz, bu tablonun değişmesini sağlar.

        Evde tek başınıza veya herhangi bir hassasiyetiniz varsa uzman bir doktora danışmadan denemeyin.

        2

        SIDE PLANK İLE DENGEYİ GELİŞTİRİN

        Yan plank pozisyonu, oblik kasları hedef alarak gövdenin yanlarını şekillendirir. Aynı zamanda duruşu ve vücut farkındalığını da geliştirir. Günlük birkaç dakikalık tekrarlar yeterli olur.

        3

        V-CRUNCH İLE KASLARI YANIK HİSSE GÖTÜRÜN

        V-crunch, karın kaslarını hem uzatır hem de sıkıştırır. Bu hareketle kaslarda yanma hissi oluşması, doğru yolda olduğunuzun göstergesidir. İleri seviyedeki egzersiz arayanlar için idealdir.

        4

        KÖPRÜ POZİSYONU İLE KARIN VE KALÇA BİRLİKTE

        Bridge hareketi, karınla birlikte kalça ve bel kaslarını da aktive eder. Özellikle masa başı çalışanlarda bu bölgedeki zayıflıkları hedef alır. Hem sıkılaşma hem de duruş düzeltme için önerilir.

        5

        LEG RAISE İLE ALT KARIN HEDEFTE

        Alt karın bölgesi, genellikle en zor şekil alan bölgedir. Leg raise hareketi bu alanı çalıştırmak için birebirdir. Dikkatli ve yavaş bir şekilde yapılan tekrarlar, karın kaslarını etkin biçimde çalıştırır.

        6

        MOUNTAIN CLIMBER İLE KARDİYOYU DEVREYE SOKUN

        Karın kaslarını çalıştırırken kalp atışlarını da hızlandıran bu hareket, göbek yağlarını eritmekte oldukça etkilidir. Tempolu bir şekilde yapılan mountain climber, yağ yakım sürecini hızlandırır. Sporun sonunda uygulandığında metabolizmayı canlandırır.

        7

        BİSİKLET CRUNCH İLE KOMPLEKS BİR YAKLAŞIM

        Bisiklet crunch, düz ve yan karın kaslarını aynı anda çalıştıran çok yönlü bir egzersizdir. Kalp atış hızını yükselttiği için yağ yakımına da katkı sağlar. Her gün 3 set 15 tekrar yaparak farkı kısa sürede görebilirsiniz.

        8

        RUSSIAN TWIST İLE YAN KASLARI HEDEFLEYİN

        Karın kaslarının yanı sıra oblik kaslarını çalıştıran Russian twist, dengede durmayı da geliştirir. Bu hareket, vücudu sağa ve sola döndürerek bel çevresindeki yağların yakılmasına destek olur. Dilerseniz elinize ağırlık alarak etkisini artırabilirsiniz.

        9

        PLANK İLE TEMELİ GÜÇLENDİRİN

        Plank hareketi, karın kaslarını sabit bir pozisyonda uzun süre çalıştırarak merkez bölgeyi kuvvetlendirir. Her gün sadece 30 saniyelik plank bile, zamanla düz bir karına ulaşmanıza yardımcı olabilir. Doğru duruşu koruyarak yapılan plank, bel ve sırt sağlığını da destekler.

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