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        Haberler Magazin Necati Arıcı'dan Şimal'e: Her zaman kalbimin içindesin - Magazin haberleri

        Necati Arıcı'dan Şimal'e: Her zaman kalbimin içindesin

        39 yaşında hayatını kaybeden Şimal, Kuşadası'nda toprağa verildi. Eşi Necati Arıcı, mezarlıktan yürek burkan bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:20
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        "Her zaman kalbimin içindesin"
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        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede, 39 yaşında hayatını kaybeden Şimal, Kuşadası'nda toprağa verildi. Eşi Necati Arıcı, Şimal'in mezarlığından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

        Şimal ve Necati Arıcı
        Şimal ve Necati Arıcı

        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Necati Arıcı, eşine; "Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" sözleriyle veda etti.

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        #Şimal
        #Necati Arıcı
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