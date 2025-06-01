Necati Arıcı'dan Şimal'e: Her zaman kalbimin içindesin

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede, 39 yaşında hayatını kaybeden Şimal, Kuşadası'nda toprağa verildi. Eşi Necati Arıcı, Şimal'in mezarlığından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

Şimal ve Necati Arıcı

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Necati Arıcı, eşine; "Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" sözleriyle veda etti.