Necati Şaşmaz...

Oyuncu, senarist ve yapımcı.

Nam-ı diğer 'Polat Alemdar'...

Yıl 2001...

Kaderi, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen uçaklı terör saldırısıyla değişti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'de yaşamaya başladı.

Tatil için geldiği Türkiye'den ABD'ye dönmek için uçak biletini 11 Eylül 2001'e aldı.

Saldırının gerçekleşmesiyle uçağı İstanbul'a geri döndü.

Ailesi, daha sonra ABD'ye gitmesini istemedi.

Ailesinin sözünü dinleyerek Türkiye'de kalmaya ikna olup Ankara'da sigorta acentesi kurdu.

Yıl 2003...

Bir iş için Osman Sınav ile görüştüğü zaman kariyeri değişti.

Osman Sınav'ın 'Bir dizi çekeceğim, seni de başrolde düşünüyorum' sözlerinin ardından 2003'te başlayan oyunculuk kariyerine daha sonraki yıllarda senaristlik ve kurduğu Pana Film ile yapımcılığı da ekledi.

Bu akşam saat 20'de SHOW TV'de 4'üncü bölümü yayınlanacak olan 'Nöbet', izleyiciye yine heyecanlı saatler yaşatacak.

Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu 'Nöbet', yayınlandığı SHOW TV'de ilk bölümüyle birlikte izleyicinin ilgisine mazhar olarak ekranların fenomen dizisi haline geldi.

'Nöbet'...

Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma.

Her Türk evladı asker doğar.

Bazıları hem asker, hem kahraman...

Bu milletin, ülkemizin bekası için gece gündüz çalışırlar.

Yeri gelir ölüme kafa tutarlar.

Biz onlara 'Kahraman' deriz.

Onlar bize haykırarak cevap verir;

'Vatan sağ olsun'...

Vatani görevleri uğruna sevdiklerinden uzak kalan askerlerin ve ailelerinin yaşadıklarını hikâye edinen 'Nöbet', Pana Film'in gerçek olaylardan senaryolaştırdığı drama unsurlarıyla bezeli aksiyon...

Türk Silahlı Kuvvetleri, helikopter ve uçak da dahil olmak üzere birçok unsuruyla 'Nöbet'e tam destek veriyor.

Gökhan Erkut'un yönetmenliğini yaptığı 'Nöbet'te başrolleri Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Murat Kılıç, Burak Sarımola, Gökhan Gencebay, Tuncay Beyazıt, Kaan Sevi, Sultan Elif Taş, Nevzat Yılmaz, Salih Bayraktar, Yılmaz Meydaneri paylaşıyor.

İzleyicinin her pazar günü saat 20'de SHOW TV'de 'Nöbet' tuttuğu dizinin yapımcısı Necati Şaşmaz, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Nöbet'i özel kılan özellikleri nelerdir?

Bizler vatan toprağında, ay yıldızlı bayrağımızın altında her daim nöbetteyiz. Nöbet sevdası memleket olan tüm ülke vatandaşlarımızın bitmesini istemeyeceği vatan nöbetini ve o nöbeti tutan tüm memleket sevdalılarını özetleyen bir isim aslında... Dizimizde jandarmamızı anlatıyoruz. Jandarmamızla ilgili gözlemlediğimiz diğerleri gibi sırf aksiyonel bir TİM olmadıkları... Evet, bugün dağlarda mücadele eden de jandarmamız ancak kasabanın tüm idari işleriyle, hayvanların kaybolmasından, kız kaçırmalara, trafik kontrolünden, her türlü soruna koşturan bir tarafı da var. Bu ikisini birlikte yürüttüğü için hem halkın içerisinde, hem dağlarda... Sloganımız gibi... En ücra köşede bile Türk Jandarması bugün görev yapıyor. En çok şehidimiz bugün jandarmamızdan veriliyor. Bunları öğrendiğimden beri projeyi yapmayı, hayata geçirmeyi ve değerli jandarmamızı halkımıza anlatmayı istedim. Devlet, milletin güvencesidir. Bizler evimizde rahatsak, huzur içindeysek, bu devletin bizim güvenliğimiz için çalışan mekanizmaları sayesindedir. Jandarmamız da bunu en çok yapan, en çok şehidi veren, anlatılması gereken bir gurur kaynağımız.

Nöbet'in yakın tarihimize ve günümüze hangi unsurları için ışık tutacağını söyleyebiliriz?

Her projenin bir altyapısı olmasını istemekteyim. Hatay gibi güzide bir şehrimizi anlatmayı tercih etmemizin sebebi oranın güzelliklerini anlatabilmek elbette... Hatay bence, birçok özelliğiyle Türkiye'nin adeta bir minyatürü... Ve altyapısal olarak da Atatürk'ün çalışmaları sonucunda 1939'da ülkemize katılması söz konusu olmuş bir toprağımız. Bununla beraber Türkiye'yi bölmek isteyenlere de, bu vatan toprağının bir karışının bile verilemeyeceğini anlatabileceğimiz bir iş yapmak istedim. Hatay, ülkemizin bir minyatürü demiştim. Hatay'ı örneklendirerek aslında 'tüm ülke olarak bir karış toprağımızı bile vermeyiz'i anlatmak derdindeyim.

'Nöbet'in çekimleri için TSK'den hangi unsurlar için destek aldınız?

TSK bize gerçekten çok destek oluyor. Hem manevi olarak destekleri çok kıymetli, hem de teçhizat ve eğitim anlamında bizi yalnız bırakmadılar. Jandarma Özel Harekat timimizi tam teçhizat operasyona gidiş için çalıştırdılar. Kaya tırmanışı, helikopter atlayışı gibi aksiyonu yüksek ve zor sahnelerde yine kendilerinden destek aldık. Teknolojik destek noktasında yine TSK'nın kullandığı ve hepimizi gururlandıran son teknolojilerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı noktasında bilgilendirildik. Ejder, Kobra gibi değerli askeri araçlara dizimizde yer verebilmemize vesile oldular. İlk bölümümüzün en çok konuşulan sahnelerinden şehit merasimi sahnemizde gerçeğe birebir uygun çekmemiz noktasında hem Genelkurmay Başkanlığı hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Jandarma Genel Komutanlığı ile çalıştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi bir daha sunmak isterim. Şehit ailelerinin özelinde ve gönüllerinde yaşadıkları o anı paylaşmaya ve yansıtmaya çalıştık. Yazarken de, çekerken de, izlerken de çok duygulandığım özel bir sahne oldu.