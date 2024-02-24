Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama
Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Giriş: 24.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:32
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'Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi.
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Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.