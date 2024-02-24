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        Haberler Magazin Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama - Magazin haberleri

        Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama

        Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye müdahale etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:32
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        'Kurtlar Vadisi'nde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

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        Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi.

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        Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

        #necati şaşmaz
        #Bolu

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