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        Haberler Magazin Neslihan Yeldan'dan aşk iddialarına yanıt: Sevgilim yok - Magazin haberleri

        Neslihan Yeldan'dan aşk iddialarına yanıt: Sevgilim yok

        Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, gece birlikte denize girdiği erkek arkadaşıyla bulunduğu paylaşımın ardından gelen aşk yorumuna sessiz kalmadı; "Sevgilim yok, arkadaşım" diyerek iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:58
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        "Sevgilim yok"
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sevtap' karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, bir takipçisinin mesajını ifşaladı.

        Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından bir erkek arkadaşıyla gece denize girdiği anları paylaşarak doğum gününü kutladı.

        Oyuncunun bir takipçisi kendisine mesaj yoluyla; "Yaaa gerçekten mi? Sevgiliniz mi var? Buna nedense çok ama çok sevindim, nedenini bilemedim ama umarım sonsuz mutlu olursunuz... Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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        Bu mesaja kayıtsız kalmayan Neslihan Yeldan, sayfayı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçisine yanıt verdi. Yeldan; "Yoo, sevgilim yok. Zaten arkadaşım diye yazdım. Neden sevindiniz, ben de bilemedim… Bu neden sevinilecek bir şey olsun ki? Ben zaten özgür, bağımsız, her şeyi tek başıma halleden, çözen ve kimseye ihtiyaç duymadan hem kendime hem de evladıma dağ gibi duran biriyim. Bu hayattan hiç şikayetçi değilim. İlginiz için teşekkür ederim. Umarım hepimiz sonsuz mutlu oluruz" dedi.

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        #Neslihan Yeldan
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