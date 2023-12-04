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        Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi, özel çocuklar için sahne aldı

        Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oyunlarını özel çocuklar için sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:01
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        Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi, özel çocuklar için sahne aldı
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        Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oyunlarını özel çocuklar için sahneledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren tiyatro ekibi, Göreme beldesinde Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğince düzenlenen programda, "Peribacası ülkesinde masal kahramanları" adlı oyunu sergiledi.

        Çocuk Gelişimci-Yazar Berna Avşar Bozdoğan'ın yönettiği doğaçlama oyunun ardından oyuncular çocuklarla şarkı söyledi.

        Çocukların ailelerinin de katıldığı program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

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