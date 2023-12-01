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        'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:48
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        'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
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        Nevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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