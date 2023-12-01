'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
9KİŞİTUTUKLANDI
Nevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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