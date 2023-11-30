NEVÜ'de "13. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi" düzenlendi

Pediatrik Üroloji Derneğince (PEDURE) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde "13. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi" gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Keramettin Uğur Özkan, etkinlikte, teorik ve pratik ultrasonografi kursu ile başlanan programın verimli geçmesini dileyerek, kongrenin düzenlenmesine destek veren kurumlara teşekkür etti.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın da sağlık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "YÖK tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak bulunduğumuz şehir ve ülkemiz için önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Sağlık alanında da üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksek okullarla birlikte yeni bilimsel çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Kongre katılımcılarını NEVÜ'de ağırlamanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

PEDURE Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kılıç ise kongrenin verimli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından farklı salonlarda oturumlar düzenlendi.