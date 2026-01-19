Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürenler drona yakalandı

        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürdükleri sırada dronla izlendiklerini fark edip kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:42
        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürenler drona yakalandı
        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürdükleri sırada dronla izlendiklerini fark edip kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyünde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Araziyi dron ile havadan inceleyen ekipler, 10 kişinin köpek dövüştürdüğünü belirledi.

        Bir süre sonra dronu fark eden bölgedekiler kaçmaya başladı.

        Jandarma ekiplerince yakalanan hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A. ile köpek dövüşünü organize eden A.A. ve S.D. ile 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

        Dövüştürülen köpekler ise Nevşehir İl Özel İdaresi ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

        Dronla kaydedilen görüntüde, dövüştürülen köpeklerin çevresinde bulunan şüphelilerin izlendiklerini fark ettiklerinde kaçmaya çalıştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

