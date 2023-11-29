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        Nevşehir'de 'kargo dolandırıcılığı' operasyonu: 11 gözaltı

        NEVŞEHİRmerkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:10
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        Nevşehir'de 'kargo dolandırıcılığı' operasyonu: 11 gözaltı
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        NEVŞEHİRmerkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma yalanıyla kargolatan ancak ürün geldikten sonra ödeme yapmayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Nevşehir merkezli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL´lik vurgun yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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