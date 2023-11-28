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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:49
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.E. ime O.E'nin bulunduğu otomobili Tuzköy kara yolunda durdurdu.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki şüphelileri gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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