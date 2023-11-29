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        Nevşehir merkezli "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli düzenlenen "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:22
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        Nevşehir merkezli "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir merkezli düzenlenen "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli kentlerde internet üzerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürün satanları dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        Nevşehir'de bir müştekinin ihbarı üzerine polisin Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadıkları illerde bulunan satıcının arkadaşı adına kargoya vermelerini istedikleri, daha sonra alıcıyla irtibata geçip güven sağlayarak kargo teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü aldıkları belirlendi.

        Zanlıların bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıkları tespit edildi.

        Nevşehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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