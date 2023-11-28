Nevşehir'de 5 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında arama kararı bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Acıgöl ilçesinde "silahla tehdit" suçundan haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan İ.D, M.D, Ş.D, H.D. ve M.K'yi yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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