Nevşehir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ürgüp ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 556 gram sıvı metamfetamin, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, ruhsatsız 10 av tüfeği ve 2 tabanca, 62 tüfek ve tabanca fişeği, 2 bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.A.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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