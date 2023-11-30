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        Nevşehir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:14
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        Nevşehir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ürgüp ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 556 gram sıvı metamfetamin, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, ruhsatsız 10 av tüfeği ve 2 tabanca, 62 tüfek ve tabanca fişeği, 2 bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.A.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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