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        GÜNCELLEME - "Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir merkezli "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:28
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        GÜNCELLEME - "Kargo dolandırıcılığı" operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir merkezli "kargo dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çeşitli kentlerde internet üzerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürün satanları dolandırdıkları iddiasıyla bir müştekinin Avanos Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Avanos Adliyesine götürüldü.

        Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadıkları illerde bulunan satıcının arkadaşı adına kargoya vermelerini istedikleri, daha sonra alıcıyla irtibata geçip güven sağlayarak kargo teslim kodlarını temin ederek kargo şirketinden ürünü aldıkları belirlenmişti.

        Zanlıların bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira temin ettikleri tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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