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        Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

        Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 08:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:21
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        Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü
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        Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den 50 ACR 443 plakalı otomobiliyle Avanos ilçesine gitmekte olan R.K, kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek bekledi.

        Başka bir araçla yolun diğer tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen R.K'ye, koşarak karşı tarafa geçmek istediği sırada M.K'nin kullandığı 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen R.K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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