Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda okuyan aşçılık programı öğrencileri önlük giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 70 aşçılık öğrencisi önlük giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda okuyan aşçılık programı öğrencileri önlük giydi.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş ve öğrenciler katıldı.

        İbiş, programda yaptığı konuşmada, aşçılık programında mesleğe nitelikli eleman yetiştirdiklerini söyledi.

        Programda 6 öğretim elemanın bulunduğunu belirten İbiş, sektörün beklentilerini göz önünde bulundurarak çağdaş gastronomiyle Türk mutfak geleneğini sentezleyerek geleceğin aşçılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından 70 öğrenci, önlüklerini giydi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Niğde'de kütüphane açılışında konu...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Niğde'de kütüphane açılışında konu...
        Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi
        Çöpte çıkan yangının sıçradığı 2 daire ile otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çöpte çıkan yangının sıçradığı 2 daire ile otomobil kullanılamaz hale geldi
        Niğde'de çöp yığınında çıkan yangın, apartman ve araçta hasara neden oldu
        Niğde'de çöp yığınında çıkan yangın, apartman ve araçta hasara neden oldu
        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı
        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı
        Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi
        Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi